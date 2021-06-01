Ordu'da iki gündür kayıp olan 92 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

İlçeye bağlı Çaltepe Mahallesi'nde yaşayan Behçet Karataş, pazar günü öğlen saatlerinde evinden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Keçepınar mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe gitti. Bir daha kendisinden haber alamayan Karataş'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YERDE HAREKETSİZ YATAR HALDE BULDU

Ormanlık alanda yapılan arama çalışmaları sonucunda ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan inceleme sonucu ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Behçet Karataş olduğu belirlendi.

Karataş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

Karataş'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

