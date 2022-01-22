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Ordu'da kadın cinayeti! Eşi tarafından başından vurulan Aysel'den acı haber...

22.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran cinayet kadın cinayeti Ordu'da yaşandı. Aybastı ilçesindeki olayda Metin Yılmaz (53) tartıştığı eşi Aysel Yılmaz'ı (36) başından vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'da kadın cinayeti! Eşi tarafından başından vurulan Aysel'den acı haber...

Korkunç olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURUP, 112'Yİ ARADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz’ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ordu
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