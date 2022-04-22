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Ordu'da kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1'i çocuk 2 yaralı

22.04.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kar maskeli saldırganlar sokak ortasında dehşet saçtı. Caddede yürüyen Semih S.'ye (31) arkadan yaklaşan kar maskeli iki kişi tabanca ile kurşun yağdırdı. Olayda Seymen ile birlikte seken kurşunların isabet ettiği annesiyle birlikte yürüyen Ç.D. (10) yaralandı.

Ordu'da kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1'i çocuk 2 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Altınordu Süleyman Felek Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte caddede yürüyen Semih Seymen, kar maskesiyle arkasından gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGANLARDAN BANKAYA SIĞINARAK KURTULDU

Ayaklarından yaralanan Seymen, saldırganlardan özel bir bankaya sığınarak kurtuldu.

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Seken kurşunlardan biri annesiyle birlikte caddede yürüyen Ç.D. isimli 10 yaşındaki çocuğun sol bacağına isabet etti. Gözyaşları içerisinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

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Eşarplarla çocuğun bacağını saran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık görevlileri ayaklarından yaralanan Semih S. ile Ç.D.’yi hastaneye kaldırdı.

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SALDIRIDAN SONRA KAÇTILAR

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Görgü tanığı Serdar K., olayda maskeli 2 kişinin kaçtığını gördüğünü belirterek, olaylara müdahale etmek istediğini ancak şahısların elinde silah olduğu için müdahale edemediğini söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu silahlı saldırı
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