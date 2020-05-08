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Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2020 19:04 | Son Güncelleme

Ordu’da koronavirüs tedavisi görürken kaçarak başka bir hastaneye muayeneye giden kişi, muayene sırasında yakalandı.

Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, bir hastanede muayene olan bir kişi Covid-19 belirtileri üzerine karantinaya alındı. Karantinada iken hastaneden firar eden kişi, ertesi gün Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelerek muayene olmak istedi.

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, muayene sırası gelen kişinin Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine tetkik yapılmasını istedi. O sırada içeriye giren polis ekipleri hastayı alarak karantina alanına geri götürdü.

"ÇOK CAHİLİZ"

Olayı şaşkınlıkla izleyen ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, “Çok cahiliz, maalesef çok cahiliz, bugün Covid-19 poliklinik günümdü. Bir hasta geldi, şikayetleri nedeniyle Covid-19 hastalığından şüphelendim ve gerekli tetkikleri istedim. O sırada bir polis memuru arkadaşımız geldi, hastanın ilimizdeki diğer bir hastaneden aynı tanı ile yatarken kaçtığı tespit edilmiş. Bu cahiller yüzünden herkes tehdit altında. Emniyet teşkilatımıza, güvenlik görevlilerine ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürler” dedi.

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