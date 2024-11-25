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  4. Ordu'da karda mahsur kalan 4 vatandaşa ulaşılamadı! Valilikten açıklama geldi

Ordu'da karda mahsur kalan 4 vatandaşa ulaşılamadı! Valilikten açıklama geldi

25.11.2024 13:12
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Ordu'da ava gitmek araçla yola çıkan 4 kişi karda mahsur kaldı. Dün saat 17.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine arama-kurtarma çalışması başladı. Ordu Valiliğinden gelen son açıklamaya göre kayıp vatandaşlara ulaşılamadı, kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilemedi; çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da karda mahsur kalan 4 vatandaşa ulaşılamadı! Valilikten açıklama geldi

Ordu'da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Dün sabah evden çıkan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, Kabadüz-Mesudiye kara yolunun Horu Obası mevkiinde mahsur kaldı. Ailenin saat 17.00 sıralarında yaptığı ihbar üzerine 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye Jandarma Asayiş, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD timleri ve iki iş makinesi ile belediye ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının sürdüğü bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği, Mesudiye ilçesinde kaybolan 4 kişi ile açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Ferhat Günay, Murat Günay, Hüdaverdi Aslantaş, Barış Aslantaş isimli vatandaşlarımızın, 23.11.2024 Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araç ile ava gitmek üzere evlerinden çıkış yaparak, Mesudiye Topçam bölgesine gittikleri, eşleri tarafından beyan edilmiştir. 24.11.2024 tarihinde saat 12.27'de 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından gelen ihbarda; 4 kişinin Mesudiye İlçesi Topçam bölgesinde Foro Obası'nda bulunan mescitte olduklarını yakınlarına bilgi vererek, burada mahsur kaldıklarını ve kurtarma taleplerini iletmişlerdir. Bunun üzerine İlçe Jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolundan 1 araç 3 personel, JAK 1 araç 4 personel, Ordu AFAD 1 araç 4 personel ve Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 1 iş makinesi 2 personel ile bölgeye intikal edilmiştir. 25.11.2024 tarihinde saat 03.00'da Foro Obasına ulaşılmış tekrar bölgede arama yapılmış olup, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir. 25.11.2024 tarihinde arama çalışmalarına Mesudiye İlçe Jandarma aynı ekip (13 personel 4 araç) ile kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00’da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca 2'nci ekip olarak Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 araç 4 personel, Ordu AFAD 1 araç 4 personel, 1 iş makinesi 2 personel ile Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ordu kar
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