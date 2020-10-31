Ordu'da korkunç kaza! İşçilerin olduğu asansör 13'üncü kattan yere çakıldı

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İnşaat halindeki 16 katlı binada çalışan işçiler, bulundukları kattan inmek için asansöre bindi.

13'ÜNCÜ KATTAN YERE ÇAKILDI

Asansör, henüz bilinemeyen nedenle 13'üncü kattan yere çakıldı. Gürültü üzerine çevredekiler, kurtarma ekiplerine haber verdi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, asansörün düşmesiyle yaralanan İdris Çörtük, Erkan Acısı, Hüseyin, Onur ve Okan Kavaklık'ı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçilerin tedavisi sürüyor. (DHA)



