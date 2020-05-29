Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı

Ordu'da koronavirüs vakaları, Ramazan Bayramı'yla birlikte artmaya başladı. Yurt dışı ile İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelenler ile birlikte pozitif vaka sayıları çoğaldı. Kentte 1 günde 7 pozitif vaka saptandı. Bu kişilerin temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Salgının başlamasıyla birlikte toplam 11 bin 200 testin yapıldığı kentte, 300 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 22 hasta ise vefat etti. Halen 3 hastanın entübe olduğu kentte, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7.

'SALGININ BİTTİĞİ VARSAYIMIYLA HAREKET EDİLİYOR'

Ordu'ya yurt dışından ve başka şehirlerden gelen bazı kişilerin, koronavirüs tedbirlerine ve alınan kararlara uymadığını anlatan Vali Seddar Yavuz, son dönemde pozitif vaka sayısında artış yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşları uyaran Vali Yavuz, “İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir. Buna ilaveten, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Yaratılan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir. Aksi takdirde, pozitif vakalarda artış olabilir" dedi.