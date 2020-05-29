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Ordu'da koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

Ordu'da, başka iller ve yurt dışından gelenlerin sayısı artınca koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Kentte 1 günde 7 pozitif vaka tespit edildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir" dedi.

Ordu'da koronavirüs vakaları, Ramazan Bayramı'yla birlikte artmaya başladı. Yurt dışı ile İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelenler ile birlikte pozitif vaka sayıları çoğaldı. Kentte 1 günde 7 pozitif vaka saptandı. Bu kişilerin temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Salgının başlamasıyla birlikte toplam 11 bin 200 testin yapıldığı kentte, 300 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 22 hasta ise vefat etti. Halen 3 hastanın entübe olduğu kentte, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7.

'SALGININ BİTTİĞİ VARSAYIMIYLA HAREKET EDİLİYOR'

Ordu'ya yurt dışından ve başka şehirlerden gelen bazı kişilerin, koronavirüs tedbirlerine ve alınan kararlara uymadığını anlatan Vali Seddar Yavuz, son dönemde pozitif vaka sayısında artış yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşları uyaran Vali Yavuz, “İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir. Buna ilaveten, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Yaratılan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir. Aksi takdirde, pozitif vakalarda artış olabilir" dedi.

'MUHTARLAR TAKİP EDECEK'

Ordu'ya gelen vatandaşların kendilerini çok iyi izole etmeleri gerektiğini belirten Vali Yavuz, "Son günlerde ilimize başka illerden ve yurt dışında gelen vatandaşlarımız oluyor. Bu kişilerin mutlak suretle takip edilmesi gerekiyor. Mahalle muhtarlarımız, mahallelerine dışarıdan gelen şahısları takip edip, mutlak suretle güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekir. Bu kişilerin çok iyi izole olmaları sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Caddede yürün vatandaşların da kurallara dikkat etmediğini belirten vatandaş Cengiz Kırca, "Biz elimizden geldiğince bu konuda dikkat ediyoruz, maskemizi takıp sosyal mesafeye uyuyoruz. Fakat genel olarak vatandaş maskesini doğru düzgün takmıyor, sosyal mesafeye uymuyor. Genel olarak kurallara uyulmadığını hepimiz görüyoruz. Yasaklarla, cezai işlem uygulamayla bu işleri çözemeyiz. Vatandaş olarak bizler hepimiz duyarlı olup bu sorundan hep birlikte mücadeleyle kurtulabiliriz" dedi.

(DHA)

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