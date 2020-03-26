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Ordu’da koronavirüse karşı 'dezenfekte tüneli'

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli ve milli imkânlarla ürettiği Aircor52 Dezenfekte Tüneli’ni tasarladı. Bu tünel, dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararlı bakterilerin dezenfekte edilmesini sağlayacak.

Ordu’da koronavirüse karşı 'dezenfekte tüneli'

Ordu'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Sokağa çıkmak zorunda kalanların evlerine dönüşleri sırasında içine girdikleri tünelde, yayılan özel karışımlı 360 derecelik sölüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor.

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Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor. Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar, evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek, dezenfekte oluyor. Belediye dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dezenfekte Tüneli ordu büyükşehir belediyesi

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