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Ordu’da sağanak yağış! 36 daireli bina boşaltıldı

10.08.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde gün boyunca sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardındanı istinat duvarında hasar oluşan ve çevresinde toprak kayması meydana gelen 36 daireli bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ordu’da sağanak yağış! 36 daireli bina boşaltıldı

İlçede gün boyunca etkili olan sağanakta, Gölevi Mahallesinde 36 dairenin bulunduğu bir bina tehlikeli hale geldi.

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BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevresinde toprak kayması ve istinat duvarındaki hasar nedeniyle bina güvenlik şeridiyle çevrilerek tedbir alındı.

Binadan tahliye edilen vatandaşların bazıları yakın ailelerine yanlarına gönderilirken, bazıları da Öğretmen Evi'ne yerleştirildi.

Ordu İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler bina çevresinde inceleme başlattı.

YAYA VE ARAÇ GEÇİŞİ DURDURULDU

İlçenin ortasından geçen Tabakhane Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi ile de tedbir alındı. Derenin üzerinde bulunan köprü güvenlik şeridiyle kapatılarak yaya ve araç geçişi durduruldu.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi’nde ise bazı iş yerlerini su basarken, iş yeri sahipleri ve belediye ekipleri suyu boşaltmak için çaba harcadı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. (AA/DHA)

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yağmur Ordu
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