Ordu’da sağanak yağış hayatı felç etti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırmasıyla merkezdeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katını ise su bastı. Karadeniz Sahil Yolu ve Ordu-Mesudiye-Sivas Yolu’nun Altınordu ilçesinden geçen Zübeyde Hanım Caddesi’nde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Su seviyesinin artmasıyla ulaşıma kapatılan yol, suyun çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi’ne bağlı ekiplerin bölgedeki tahliye çalışması sürüyor.

‘‘EKİPLER İLK ANDAN İTİBAREN SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR’’

İlçedeki durumla ilgili Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altınordu Belediye Başkanı Tepe açıklamada, "Etkisini artırarak devam eden sağanağın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına ekiplerimiz ilk andan itibaren saha çalışmalarını sürdürüyor. Taşkın yaşanabilecek olası noktalarda mazgal temizliği devam ederken su baskını yaşanan noktalara müdahale ediliyor. Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

FINDIK ÜRETİCİLERİ VE GÜNDELİK İŞÇİLER SAĞANAĞA YAKALANDI

Sağanağa yakalanan fındık üreticileri ve gündelik işçiler yağıştan korunmak için bahçede şemsiye açtı. Çok sayıda fındık bahçesinin zemininde ise hasar oluştuğu öğrenildi.

Perşembe ilçesinde ise Efirli Deresi’nin debisinin yükselmesi, bölgede yaşayan vatandaşları telaşlandırdı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır