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  4. Ordu'da şaşırtan görüntü! Buz sarkıtlarının boyu 5 metreye ulaştı

Ordu'da şaşırtan görüntü! Buz sarkıtlarının boyu 5 metreye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 08:53 | Son Güncelleme

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle 5 metrelik sarkıtlar oluştu. Öte yandan kentte bulunan gölet de dondu.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle yaylada metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtları oluştu.

Yayla sakinlerinden Kazım Cingirt, metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtlarının daha öncesinde görmedikleri söyledi. Çambaşı Yaylası’nın özellikle geceleri çok soğuk olduğunu ifade eden Kazım Cingirt, “Yaylada yaşanan aşırı soğuk nedeniyle 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Yine yaylada bulunan göllerde dondu” dedi.

DSİ GÖLETİ DONDU

Öte yandan aşırı soğuk hava nedeniyle Çambaşı merkezinin hemen altında bulunan DSİ göleti ise dondu.

(İHA)

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ordu sarkıt Buz Sarkıtı

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