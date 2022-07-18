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Ordu'da şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

18.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, şiddetli yağış hayatı felç etti. İlçedeki kuvvetli yağış sonrası ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Yağış sonrası derelerin taşması sonucu kümes hayvanları telef oldu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu an için mağdur veya sıkıntılı bir yerimiz yok" dedi. İşte detaylar!

Ordu'da şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Ilıca Mahallesi'nden geçen Ilıca Deresi, gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağmurda taştı. Taşkın nedeniyle 2 iş yeri ile 10 evi su bastı. İlçede bazı yollarda ve tarım arazilerinde heyelanlar meydana geldi.

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Fatsa ilçesinin Ilıca, Kurtuluş, Yalıköy, Bolaman mahallelerinde derelerin taşması sonucu şehir merkezine yakın yerleri su bastı.
Sağanak yağış nedeniyle kümes hayvanlarının telef olduğunu söyleyen vatandaşlar, yağmurun bir anda bastırdığını, o yüzden hiçbir müdahalede bulunamadıklarını ifade ettiler.

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İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su basan noktalar ile ulaşıma kapanan yollar için çalışma başlattı.

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BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yağış öncesi alınan önlemlerin işe yaradığını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Yağış biraz daha devam etse; büyük bir tehlike, felaket olabilirdi. 2016 yılında yine bu bölgede, yaşadığımız sel afeti aklımızda. Onun için tedbirlerimizi daha önceden almıştık. Şu anda burada yağış nedeniyle kapanan menfezler ve yollar var. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu an için mağdur veya sıkıntılı bir yerimiz yok" dedi.

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KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU

Etkili olan sağanak yağış sonrası bölgede incelemelerde bulunan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde bulunan derelerde taşkınlar meydana geldi. Ekipler sahada çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğim dere kenarlarında bulunmamaları. Can kaybı yok. Maddi hasarlar meydana geldi” dedi.

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu sağanak yağış
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