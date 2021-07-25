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Ordu'da silahlı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

25.07.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şahin Duman (70) ile oğlu Ömer Duman (28) hayatını kaybetti, Duman'ın diğer 2 oğlu ve 1 torunu yaralandı.

Ordu'da silahlı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman ile kimlikleri tespit edilemeyen grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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BİR AİLEYİ KAHREDEN KAVGA

Kimin ateşlediği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Duman ailesi fertleri, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şahin Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar da ilçeye yakın olan Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer Duman da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Şahin Duman, Sezer Duman ve Emirhan Duman'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu silahlı saldırı
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