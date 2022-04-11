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Ordu'da sır ölüm! 2 çocuk annesi kadının battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu

11.04.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kendisinden günlerdir haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu. Ekiplerin ihbar üzerine gittiği evde battaniyeye sarılı cansız bedeni bulunan kadının ölümü şüpheli bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen bir erkek şahsı her yerde arıyor.

Ordu'da sır ölüm! 2 çocuk annesi kadının battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu

Ordu Ünye'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi kadından kahreden haber geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekiplerin gittiği evde, kadının cansız bedeni bulundu. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada ekipler her yerde kimliği tespit edilen bir erkek şahsı arıyor.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay ilçenin Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Öznur T.’den ablası ve eniştesinin 3 gündür kendisinden haber alamaması sonrası durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açmalarının ardından genç kadının battaniyeye sarılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı ilk araştırmalar sonrası olay yerine Nöbetçi Savcı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma ve incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ

İki çocuk annesi genç kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kameraları ve cep telefonu emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. En son arkadaşları tarafından geçtiğimiz Cuma günü kendisiyle görüşüldüğü öğrenilen genç kadının, üç günün ardından haber alınamaması sonrası ailesinin merak ettiği öğrenildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ERKEK ŞAHIS ARANIYOR

İki çocuk annesi genç kadının telefon kayıtlarına ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen bir erkek şahsı arama çalışması başlattı. Olayı derinlemesine araştıran emniyet güçleri evde yapılan incelemeler sonucunda en son eve bir kişinin girip çıktığını tespit etti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Ordu Ünye
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