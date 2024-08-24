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  4. Ordu'da sitenin istinat duvarı çöktü! 48 daireli bina boşaltıldı

Ordu'da sitenin istinat duvarı çöktü! 48 daireli bina boşaltıldı

24.08.2024 19:15
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD ve acil sağlık ekibi sevk edilirken 48 daireli bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

İlçenin Burunucu Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmındaki istinat duvarı çöktü. Sürüklenen toprak yığını, C Blok'taki 6 daireye zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay sırasında dairelerde kimsenin bulunmadığını belirleyen ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. İnceleme yapan AFAD ekipleri, tedbir amacıyla 48 dairelik binanın boşaltılmasına karar vererek tahliye işlemini gerçekleştirdi.

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YURDA YERLEŞTİRİLECEKLER

Konaklayacak yeri olmayan vatandaşların, AFAD tarafından yurtlara yerleştirileceği bildirildi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 48 bağımsız bölümden oluşan C Blok'taki 6 dairenin, istinat duvarının çökmesi neticesinde zarar gördüğünü söyledi.

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Olay sırasında hasar alan dairelerde kimsenin bulunmadığını ifade eden Tavlı, dairelerden 39'unun dolu, 9'unun ise boş olduğunu vurguladı.

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Tavlı, inceleme neticesinde binanın tamamen boşaltılmasına karar verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ev sahibi olanlara AFAD'dan 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım kararı alındı. Yerleşecek yer bulamayanlara da Kredi Yurtlar Kurumunda 13 Eylül'e kadar konaklama imkanı sağlayacağız. Çökmeden kaynaklı rüsubatın kaldırılması ve temizlenmesi neticesinde yeniden bir projenin değerlendirilmesi lazım. Yeniden istinat duvarı yapılacaksa çalışılması ve yol alması için bir süre gerekli." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu tahliye
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