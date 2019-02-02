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Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 08:08 | Son Güncelleme

Ordu'da bir baba 4 yaşındaki çocuğunun eline silah verdi, ateş açtırdı. Görüntüleri de sosyal medyadan paylaşan baba, büyük tepki çekti.

Ordu'da 4 yaşındaki olduğu belirtilen bir çocuğun, silahla evin balkonundan ateş etmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin, çocuğunun eline silahı veren baba tarafından sosyal medyada paylaşıldığı öne sürülüyor.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü büyük tepki çekti. Videoda küçük çocuğun, iki eliyle silahı zor tutup tetiğe bastığı görülüyor.

O anları kaydeden kişinin de babası olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ordu silah sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Memleketin öküzü bitmez
La gardaşum bizde uşak doğunca beşiğine barabelli koyayiler. Bu çocuk savaşa cidecek yaşa celmuş laf yapayisunuz.
Bizim Ordu lu hemserilerimizin daha çok eğitime ihtiyaclari var...
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