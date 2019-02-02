Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da 4 yaşındaki olduğu belirtilen bir çocuğun, silahla evin balkonundan ateş etmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin, çocuğunun eline silahı veren baba tarafından sosyal medyada paylaşıldığı öne sürülüyor.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü büyük tepki çekti. Videoda küçük çocuğun, iki eliyle silahı zor tutup tetiğe bastığı görülüyor.

O anları kaydeden kişinin de babası olduğu belirtiliyor.





