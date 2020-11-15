HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ordu'da vahşet! Elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanarak öldürüldü

Ordu'da vahşet! Elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanarak öldürüldü

15.11.2020 17:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ordu'da vahşet! Elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanarak öldürüldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan Makbule Sarı'nın (74), 3 gün önce elleri ve ayaklarının domuz bağıyla bağlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyet ve jandarmanın kurduğu ortak ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı’yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

Makbule Sarı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Morg ve Gasilhane'sine kaldırıldı.

ÜÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Makbule Sarı’nın cesedi üzerinde ön otopsi ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre; Makbule Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. İç organlarının çürümeye başladığı Sarı'nın, yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı. Yaşlı kadının cesedinden alınan bazı örnekler, kesin ölüm raporunun belirlenmesi için incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sarı'nın yarın toprağa verileceği ifade edildi.

Eve girip boğazını keserek öldürmüşlerdi! 3 yıl sonra yeni gelişmeEve girip boğazını keserek öldürmüşlerdi! 3 yıl sonra yeni gelişme

ÖZEL EKİP KURULDU

Bu arada, Sarı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştıBeslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı
Daha önce böyle bir şey görmediniz! Daha önce böyle bir şey görmediniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Eve girip boğazını keserek öldürmüşlerdi! 3 yıl sonra yeni gelişme

Eve girip boğazını keserek öldürmüşlerdi! 3 yıl sonra yeni gelişme

Antalya'da akılalmaz olay! Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı

Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı

Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 15 Kasım son depremler listesi!

Bugün deprem oldu mu?

Çocukların çekiçli cinayetinin nedeni ortaya çıktı!

Henüz 13 yaşında! Arkadaşını çekiçle öldürdü: Sebebi ortaya çıktı

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama...

Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.