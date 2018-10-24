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Ordu'da vatandaşları tedirgin eden böcek! Ağaçlar günden güne kuruyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki yaylalarında kuruyan ladin ağaçları, vatandaşları tedirgin etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ağaçlardaki kurumanın zararlı bir böcek yüzünden meydana geldiği belirtildi.

Ordu'da vatandaşları tedirgin eden böcek! Ağaçlar günden güne kuruyor

Ordu’nun yüksek kesimlerindeki yaylalarında özellikle ladin ormanlarının bulunduğu alanda görülen ağaçların kuruması vatandaşları tedirgin ediyor. Yemyeşil doğaya sahip yüksek kesimlerde görülen bu hastalık, yüzlerce ağacın kesilmesine neden oluyor. Mesudiye ilçesinde de görülen ve vatandaşları tedirgin eden bu olayın, literatürdeki adı 'dendroctunus micans' (Dev kabuk böceği) olan bir zararlı böcekten kaynaklandığı belirtildi. Avrasya’nın neredeyse tüm ladin ormanlarında yayılmış olan böcek türü, özellikle Fransa, Belçika, Gürcistan, İngiltere ve Türkiye’de yakın tarihlerde ulaştığı bölgelerdeki şiddetli zararını sürdürüyor. Yetkililer, bulaştığı ağacın kuruyup kesilmesine neden olan ve ormanlarda zarara yol açan hastalığın, azalarak devam edeceği tahmin ettiklerini söylüyor.

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“Bu böcek türü, yüz binlerce ağacın ölümüne neden olmuş ve olmaya devam etmektedir”

Topçam Orman İşletme Şefi Mehmet Eren Kargı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de ilk defa 1966 yılında tespit edilen 'dendroctunus micans’a karşı yürütülen biyolojik mücadelenin, ilk olarak 1985 yılında Artvin’de başlatıldığını belirtti. Mekanik mücadele çalışmalarına rağmen bu yayılışın, ladin ormanlarını tamamını kapsayacak şekilde tamamlandığını aktaran Kargı, “Bu böcek türü, yüz binlerce ağacın ölümüne neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğümüz sınırlarında kalan ladin ormanlarında da böcek zararından dolayı kurumalar mevcuttur. İşletme Müdürlüğümüzce biyolojik mücadele için ladin ormanlarımıza rhizophagus grandis salınımı yapılmaktadır. Ayrıca ikincil zararlı olan diğer kabuk böcekleri ile de feromon tuzakları kurularak zararlının popülasyonu dengede tutulmaya çalışılmaktadır” dedi

“Kurumaların, azalarak devam edeceği tahmin ediliyor”

Ağaçlarda görülen bu hastalığın gün geçerek azaldığına dikkat çeken Kargı, "İş gücü oranında bu kuruyan ağaçlar kesilerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu zararlının popülasyonunun dengede tutulması hedeflenmekte olup kurumalar doğal bir seleksiyon dahilinde azalarak devam edeceği tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise her geçen gün ağaçların kuruyarak yok olduğunu iddia ederek yaylalardaki yeşil alanların gün geçtikçe tahrip olmasından dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu böcek Ladin AĞAÇ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Artvin bölgesinde çok yaygın bu böcek bıktık herseyi kurutuyor . heryerden cıkıyor kullandıgımız esyaların arasından bıle çıkıyor çiçeklerimi kurudu. 2 yıldır yogun bir şekilde var yetkililer bu konuda çalışmaları arttımalıdır
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