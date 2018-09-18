Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz, twitter'dan paylaştığı bir mesajla Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yılmaz'ın istifasının ardından Ordu Valiliği bir açıklama yaparak, Yılmaz'ın ardından göreve vekalet edecek ismi açıkladı.
İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver YILMAZ, 18.09.2018 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.” hükmü uyarınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi; Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin TEKİNTAŞ tarafından yürütülecektir.
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