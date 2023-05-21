Ordu'da yürekleri ağza getiren an! Paramotorla kalkarken yere çakıldılar...

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Demas Plajı'nda meydana geldi. Fatsa Off-Road Derneği Başkanı Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, kalkıştan kısa süre sonra aydınlatma direğine takılıp kontrolden çıkarak plaja çakıldı. Kaza sonrası sürücü ve paramotorda arkasında bulunan bir kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)





