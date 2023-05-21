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  4. Ordu'da yürekleri ağza getiren an! Paramotorla kalkarken yere çakıldılar...

Ordu'da yürekleri ağza getiren an! Paramotorla kalkarken yere çakıldılar...

21.05.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde paramotorla uçuş yapan Üzeyir Erdoğan, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Kazada Erdoğan ile yolcu yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ordu'da yürekleri ağza getiren an! Paramotorla kalkarken yere çakıldılar...

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Demas Plajı'nda meydana geldi. Fatsa Off-Road Derneği Başkanı Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, kalkıştan kısa süre sonra aydınlatma direğine takılıp kontrolden çıkarak plaja çakıldı. Kaza sonrası sürücü ve paramotorda arkasında bulunan bir kişi yaralandı.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Ordu paramotor

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