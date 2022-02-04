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  4. Ordu’daki ev yangınında iki çocuk yanarak hayatını kaybetti! Ölüm 8 aylık Yaman'ı beşiğinde yakaladı

Ordu’daki ev yangınında iki çocuk yanarak hayatını kaybetti! Ölüm 8 aylık Yaman'ı beşiğinde yakaladı

04.02.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tüp patlaması sonucu barakaya benzer ahşap bir evde yangın çıkmasının ardından 8 aylık Yaman ve 3 yaşındaki ağabeyi korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Yanarak hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların amcası Turan Alnatepe, ''Bir anda benim çocuğum geldi ve evin yandığını söyledi, ‘çocuklar yanıyor baba koş’ dedi. Ben de hemen geldim ama yangına yaklaşamadık. çocuklar yandı. Acımız çok büyük'' dedi.

Ordu’daki ev yangınında iki çocuk yanarak hayatını kaybetti! Ölüm 8 aylık Yaman'ı beşiğinde yakaladı

Olay, Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu barakaya benzer ahşap bir evde yangın çıktı. Bu sırada dini nikahlı anne Filiz Koçak, hamile olduğu için hastanede bulunurken, baba Selami Alantepe’nin ise yan tarafında bulunan baba evine kontrol amaçlı gittiği öğrenildi. Yangını fark eden baba Selami Alantepe, olaya müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

8 AYLIK YAMAN BEŞİĞİNDE YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yangının çıktığı esnada beşikte uyuduğu öğrenilen 8 aylık Yaman Alantepe ile ağabeyi Eymen Alantepe, alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti. Bölgedekiler, tek odalı ahşap evin etrafında naylon branda çevrili olduğunu, bu nedenle alevlerin hızlı bir şekilde yayıldığını belirtti.

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''ÇOCUKLARIMIZ YANDI, ACIMIZ ÇOK BÜYÜK''

Hayatını kaybeden çocukların amcası Turan Alnatepe, “Ben buraya sabah kız çocuğumu göndermiştim, yengemin de kontrolü vardı. Bir anda benim çocuğum geldi ve evin yandığını söyledi, ‘çocuklar yanıyor baba koş’ dedi. Ben de hemen geldim ama yangına yaklaşamadık. O nedenle kurtaramadık, çocuklar yandı. Yangın televizyon ve tüpten çıkmış olabilir. Ev tek gözlü olduğu için dışı da branda ile sarılıydı. Yetkili yerlere başvurdular ancak evleri yapılmadı. Sonrasında da başlarına bu iş geldi. Sahip çıkılsaydı belki de bu şekilde olmazdı, iki gözlü ev olsaydı belki diğer odaya kaçardı. Biraderim, 8 aylık çocuğu beşikle birlikte almaya kalkmış ama biraz çekmiş ama kurtaramamış. Allah rahmet eylesin, acımız çok büyük" dedi.

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''BU OLAYLARI TELEVİZYONALRDAN DUYARDIK''

Çocukların halası Fatma Çeşte ise, “Kardeşimin eşi hamileydi, doktora gitmişti. O sırada yangın çıkmış ve kurtaramamışlar. Çocuklar hayatını kaybetti. Birisi 8 aylıktı, diğeri 3 yaşındaydı. Bu olayları televizyonlardan duyardık, bizim başımıza da geldi” diye konuştu.

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CENAZELERDEKİ BULUNTULAR OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Tepealan Mahalle Muhtarı Mevlüt Bozkurt, “Saat 10.00 gibi baba beni aradı ve durumu söyledi. Geldiğimizde ev yanmıştı ve bilgi verdik. İki yavrumuz burada yanarak can verdi” şeklinde konuştu. Öte yandan olay yerinde savcılık incelemelerinin ardından, çocukların cenazelerinden kalan buluntular otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ordu
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