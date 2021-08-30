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Ordu'daki katliamdan yaralı kurtulan polis baba: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum

30.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplamak istemeyen 14 yaşındaki F.Y. ailesine kurşun yağdırarak annesi, ağabeyi ve anneannesi öldürdü. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum" dedi.

Ordu'daki katliamdan yaralı kurtulan polis baba: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum

Olay, 28 Ağustos'ta Korgan ilçesinde bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı. Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.

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F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi. Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Ordu
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