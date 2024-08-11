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  4. Ordu'daki kazılarda tarihi keşif! Bakan Ersoy duyurdu: Bizans dönemine ait

Ordu'daki kazılarda tarihi keşif! Bakan Ersoy duyurdu: Bizans dönemine ait

11.08.2024 13:50
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda 'in-situ zemin mozaiği'ne ulaşıldığını duyurdu.

Ordu'daki kazılarda tarihi keşif! Bakan Ersoy duyurdu: Bizans dönemine ait

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda in-situ zemin mozaiğine ulaşıldı. Ordu Müzesi Müdürlüğümüzün başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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MİLATTAN SONRA 5 İLE 6'NCI YÜZYILA AİT

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğundaki kazıda bulunan eser, üslup ve biçim dikkate alındığında, milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor.

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In-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde, mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

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Ayrıca genellikle bordürlerde tercih edilen kıvrımlı akantusun doğayı yansıtan meyve motifleri ve hayvan figürleriyle işlendiği görülüyor.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu tarihi eser
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