Ordu'daki ‘köpek besleme’ tartışması! O anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü ilçeye bağlı Yusuflu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede yaşayan Bilge Almak (28), sokak hayvanlarını beslemek için dışarıya çıktı. Madendüzü bölgesinde sokak hayvanları için yol kenarına yiyecek bırakan kadına, mahalleden birtakım kişiler tepki gösterdi. Sokak hayvanları için bırakılan kapların bulunduğu yerden kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri, Bilge Almak'ın üzerine yürüdü. O anları cep telefonuyla kayıt altına almak isteyen genç kadını, yaşlı bir adam engellemeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Araya diğer kişilerin girmesiyle tartışma sona ererken cep telefonuyla yaşananların kaydedildiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede dağılan paylaşıma, hayvanseverler tepki gösterirken taraflar da karşılıklı birbirinden şikayetçi oldu.

‘KENDİMİ KORUMAK İÇİN TELEFONA KAYDETTİM’

‘Yerel Hayvan Koruma’ görevlisi olduğu için sokağa yiyecek kabı bıraktığını hatırlatan Bilge Almak, yaşananları şöyle anlattı. “Evde sokak hayvanları için yemek yaptım. Geçen Cumartesi günü de hayvanları beslemeye gittim. Hayvanların yemeğini verirken bir kadın ve bir erkek geldi. ‘Biz bu köpekleri burada istemiyoruz’ dediler. Ben de sadece hayvanları beslediğimi, bir şikâyetleri varsa belediyeye gidip söylemelerini istedim. Sonra ‘burası benim mevkiim, burada istemiyoruz, başka yerde besleyin’ dediler. Ben de şu an için alıp götüreceğim bir yerin olmadığını ifade ettim. ‘Ne biçim konuşuyorsun? Seni, şamarlarım’ gibi ifadeler başladı. Arkadaşım o süreçte onları tutuyordu. Yaptıklarının suç olduğunu ifade ettim. Daha sonra yanlarına 2-3 kişi daha geldi. Karşı taraf kalabalıklaşınca kendimi savunacağım bir şey olması için telefonumla kayıt almaya başladım. Telefonla çekim yapmama da çok sinirlendiler. Orada tehditler, küfürler aldım. Olay sonrası jandarmaya giderek şikâyetçi oldum” dedi.