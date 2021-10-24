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Ordu'daki maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

24.10.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da yeni stadın ilk maçında büyük bir skandal yaşandı. Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı. Olayla ilgili biri taraftar grubu lideri 4 kişi gözaltına alınırken Ordu Valiliğinden de açıklama geldi.

Ordu'daki maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Ordu’da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadının açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında bir skandal yaşandı. Plaka numarası 52 olan Ordu’nun bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlatıldı. Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarını topladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Büyük tepki toplayan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sahaya konfetileri fırlattığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Ordu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: İHA

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