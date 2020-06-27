Ordu'daki Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı aynı!

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayanların hepsinin soyadlarının ‘Sarı’ ve Ahmet, Mehmet, Ali gibi isimlerin de birden fazla olması nedeniyle herkes birbirini lakapla çağırıyor. Evraklarda ve resmi işlerde karışıklığın yaşanabildiği mahallede, kimi zaman fıkraları aratmayan olaylar da yaşanıyor.

Herhangi bir nedenden dolayı bir kişinin karakola çağrılması, aynı adı taşıyan ne kadar kişi varsa toplu şekilde karakola gitmelerine neden olabiliyor.