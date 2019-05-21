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Ordu Fatih’e koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Karadeniz’de bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Fatih (F-242) Fırkateyni, Ordu Limanı’nı ziyaret etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Fatih’e koştu

Karadeniz’de bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Fatih (F-242) Fırkateyni, Ordu Limanı’nı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in daveti üzerine sabah saatlerinde limana yakın bir yere demir atan 116 metrelik TCG Fatih Fırkateyni’nde 21 subay, 91 astsubay, 11 uzman erbaş ile 46 erbaş ve er görev yapıyor. 3 gün boyunca Ordu’da kalacak ve halkın ziyaretine açık olacak TCG Fatih gemisi, 24 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde demir alarak Ordu’dan ayrılacak.
Ziyarete açık olan savaş gemisini dolaşmak isteyen vatandaşlar, iskeleden tekneler aracılığı gemiye taşınarak, TCG Fatih’i yakından inceleme fırsatı buldu. Karadan, yaklaşık 2 kilometre uzaklığa demir atan TCG Fatih’i ziyaret etmek için vatandaşlar dakikalar öncesinden hazır bekledi.

Ordu Fatih’e koştu

Ordu Fatih’e koştu

Ordu Fatih’e koştu

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