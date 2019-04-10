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"Ordu geçiş sürecine destek verecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih: - "Ordu, seçimlerle tamamlanacak geçiş sürecine destek verecek. Ordu ve halk, karşılıklı güven, huzur, şeffaflık, kanun ve istikrar içinde bu geçiş dönemini yürütecek" - "Yargı makamları, tüm yetkileriyle bağımsız bir şekilde, kamu malına ilişkin yolsuzluğa bulaşan çeteden hesap soracaktır"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih, ordunun seçimlerle sürecek geçiş dönemine eşlik edeceğini vurgulayarak, kamuda yolsuzluğa bulaşanlardan yargının hesap soracağını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Salih, bir askeri birlikte yaptığı konuşmada, "Ordu, seçimlerle tamamlanacak geçiş sürecine destek verecek. Ordu ve halk, karşılıklı güven, huzur, şeffaflık, kanun ve istikrar içinde bu geçiş dönemini yürütecek." dedi.

Geçiş dönemi liderlerinin "Buteflika rejiminin temsilcileri" olduğu suçlamasıyla Cezayir sokağında yaşanan protestolara ve geçiş döneminde devletin kurumlarında oluşacak boşluğun kabul edilemeyeceğine değinen Salih, isim vermeden dış güçleri suçlayarak, şunları kaydetti:

"Geçiş döneminin başlamasına rağmen gösterilere devam edilerek, maalesef geçmişten bizimle derdi olan bazı dış güçlerin ülkemize sızmasına fırsat veriyor. Bizler silahlı kuvvetler olarak geniş halk hareketine bu güçlerin karışmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu tarihi dönemde, Cezayir'in tüm evlatları da sabırlı, akıllı, uyanık ve ülke çıkarlarını en üste koyarak davranmalıdır. Ülkemizin vatansever evlatları, geçiş döneminin anayasadaki kurallara göre ilerlemesi gerektiğini anlamalıdır."

- Yolsuzluk dosyalarının üstüne gitme sözü

Salih, Cezayir'deki protestolarda sıkça dile getirilen eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde yolsuzluğa bulaşmış isimlerden hesap sorulması taleplerine olumlu cevap verdi.

Buteflika'ya istifa etmesi için uyarı yaptığı dönemde kullandığı "devletin zirvesindeki çete" ifadesini yineleyen Salih, "Yargı makamları, tüm yetkileriyle bağımsız bir şekilde, kamu malına ilişkin yolsuzluğa bulaşan çeteden hesap soracaktır." ifadelerini kullandı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı, geçmişte Cezayir kamuoyuna yansımış yolsuzluk dosyalarını zikrederek bu dosyaların yeniden açılacağını belirtti.

- Cezayir sokağı geçiş dönemi liderlerine karşı

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönem adaylığına karşı şubat ayı ortasında başlayan protestolar ve ordunun uyarıları sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasa göre, dün geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in 90 gün içinde ülkeyi cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmesi gerekiyor.

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevde kalmasını istemiyor.

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