"Ordu geçiş sürecine destek verecek"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih, ordunun seçimlerle sürecek geçiş dönemine eşlik edeceğini vurgulayarak, kamuda yolsuzluğa bulaşanlardan yargının hesap soracağını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Salih, bir askeri birlikte yaptığı konuşmada, "Ordu, seçimlerle tamamlanacak geçiş sürecine destek verecek. Ordu ve halk, karşılıklı güven, huzur, şeffaflık, kanun ve istikrar içinde bu geçiş dönemini yürütecek." dedi.

Geçiş dönemi liderlerinin "Buteflika rejiminin temsilcileri" olduğu suçlamasıyla Cezayir sokağında yaşanan protestolara ve geçiş döneminde devletin kurumlarında oluşacak boşluğun kabul edilemeyeceğine değinen Salih, isim vermeden dış güçleri suçlayarak, şunları kaydetti:

"Geçiş döneminin başlamasına rağmen gösterilere devam edilerek, maalesef geçmişten bizimle derdi olan bazı dış güçlerin ülkemize sızmasına fırsat veriyor. Bizler silahlı kuvvetler olarak geniş halk hareketine bu güçlerin karışmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu tarihi dönemde, Cezayir'in tüm evlatları da sabırlı, akıllı, uyanık ve ülke çıkarlarını en üste koyarak davranmalıdır. Ülkemizin vatansever evlatları, geçiş döneminin anayasadaki kurallara göre ilerlemesi gerektiğini anlamalıdır."