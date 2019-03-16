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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini 400 metrenin altına düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından kente yapılması planlanan 3 sefer iptal edildi.

Bazı uçakların da Samsun Çarşamba Havalimanı ile Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

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