"Ordu harekete geçmeseydi Beşir şimdi iktidarda olacaktı"

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, rejimin devrilmesinde ordu kadar halkın da rolü olduğunu söyleyerek, "Ordu ve onun bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri devrimin parçasıdır. Bunlar olmasaydı devrik lider Ömer el-Beşir şimdi iktidarda olacaktı.” ifadesini kullandı.

Aşiret ve kabile liderleriyle katıldığı iftarda bir konuşma yapan Daklu, "Değişim için gelen, özgürlük, barış ve adalet isteyen protestoculardan bu taleplerine dönmelerini bekliyoruz. Bu sloganlarına geri dönerlerse iktidarı bugün kendilerine devrederiz" ifadesine yer verdi. AGK Başkan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Bazı devletler adına casusluk yapan şahıslar mevcut. Sudan’ın Suriye ve Libya gibi olması için çabalayan, maddi destek sağlayan devletler var. Takip ediyoruz, elimizde çok fazla dosya bulunuyor. Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi’nin bazı mensupları, hesap vermekten kaçmak için devrimi sahiplendiler. Yolsuzluğa karışmış ancak kendilerini masum göstermeye çalışan bazı kimseler var."