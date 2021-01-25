Ordu İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında bir miktar artış oldu

Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ordu’daki aktif vaka durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, pozitif vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, “Ordu’daki vaka sayılarında bu hafta sonuna kadar sürekli bir düşüş vardı. Ancak, bu hafta sonu itibariyle yapılan testlere baktığımızda, pozitif vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu gördük. Vaka sayılarındaki bu artışın çeşitli nedenleri olabilir. O sebeple sokaklardaki hareketliliği mutlaka azaltmalıyız. Ev ziyaretlerinde bulunmamalıyız. Pozitif olan vakalar, temasta bulunduğu kişileri mutlaka bizlere bildirmeliler. Semptom göstermeyen temaslılar, virüsün yayılmasında ve vaka sayılarının artışında önemli rol oynuyor. Onun için vaka görülen yerlerde test sayılarımızı artıracağız. Daha iyi bir izolasyon sağlayacağız. Bu konularda vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

12 BİN 610 KİŞİ AŞILANDI

Ordu Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın da Ordu’da aşılama çalışmalarının Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu aşılama takvimine göre sürdürüldüğünü ifade etti. Aydın, başta sağlık çalışanları olmak üzere Huzurevi sakinleri ve çalışanları, engelli bakım evlerinde kalanlar ve çalışanları, 85-90 yaş arasındaki vatandaşları, aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve 15 Ocak 2021 tarihinden buyana Ordu’da 12 bin 610 kişinin aşılandığını kaydetti.