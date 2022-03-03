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Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar var mı?

03.03.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde eğitim ve iş hayatı sekteye uğramıştı. Yağışlardan sonra güneşin yüzünü göstermesinin ardından yağışlı hava Isparta, Karabük ve Ordu'da yeniden etkili oldu. Karabük, Isparta ve Ordu'da meydana gelen olumsuz hava koşulları bölgede yaşayan vatandaşların gözlerini valiliklere çevirdi. Bilindiği üzere okulların tatil olup olmayacağı, valilikler tarafından açıklanıyor. Peki Karabük, Ordu ve Isparta'da yarın okullar tatil mi?

Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar var mı?

Bugün (3 Mart) meydana gelen kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Yağış devam ederken Ordu, Isparta ve Karabük'te okulların yarın tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Mart'ta bazı illerdeki okullar tatil edildi. Peki Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar var mı?

Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar var mı?

ISPARTA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Isparta'da 4 Mart Cuma günü tatil edildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'da meydana gelen elveriş hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil olması kararı alındı. Valilikten gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ordu, Isparta ve Karabük'te yarın okullar var mı?

KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Açıklamaya göre Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ovacık İlçe Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı: "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir"

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Ordu Karabük
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