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  4. Ordu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Ordu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde, sezonun açılmasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor.Hafta sonu tatilinde Ordu merkez ve çevre illerden gelen kayakseverler Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kayak ve kızak yapmanın yanında müzik eşliğinde doyasıya gönüllerince eğleniyor.

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde, sezonun açılmasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor.
Hafta sonu tatilinde Ordu merkez ve çevre illerden gelen kayakseverler Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kayak ve kızak yapmanın yanında müzik eşliğinde doyasıya gönüllerince eğleniyor. Binlerce kişinin geldiği kayak merkezinde doğal güzellikler arasında konaklama ve dinlenme fırsatının yanında kayak öğrenmek isteyenlere kayak dersi veriliyor.
Kayak merkezine Giresun’dan geldiğini aktaran Elif Karadeniz, kayak merkezini çok beğendiğini söyledi. 90 kişilik bir grupla geldiklerini dile getiren Karadeniz, “Kayak merkezi çok güzel. Havanında güzel olmasıyla birlikte arkadaşlarımızla beraber gönlümüzce eğlendik" dedi.
Şehrin bütün stresinden kurtulduğunun altını çizen Ahmet Meteoğlu ise, “Ordu’da kayak merkezi olduğunu hiç bilmiyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya İstanbul’dan geldim. İyi ki gelmişim çok mutluyum. Burası müthiş bir yer. Herkesin burayı görmesini istiyorum” diye konuştu.

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