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  4. Ordu kış turizmini keşfetti

Ordu kış turizmini keşfetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ordu, kış turizmini keşfetti.

Eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ordu, kış turizmini keşfetti. Daha önce yaz döneminde yaylalara akın eden Ordulular, Ordu Büyükşehir Belediyesinin öncülük ettiği kış şenlikleri ile yaylalara bu kez kayak yapmak için akın ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in ‘3 ay değil 12 ay 4 mevsim Ordu’ sloganıyla başlattığı turizm çalışmaları meyvesini veriyor. Başkan Güler’in kış turizmini canlandırmak amacıyla Kabadüz Çambaşı yaylası, Aybastı-Perşembe Yaylası, Mesudiye Keyfalan, Akkuş-Argan Yaylası’nda başlattığı yatırımlar Orduluların kış turizmine ilgisinin artmasını sağladı.
Kabadüz-Çambaşı Yaylası’nda bulunan kayak tesislerinde 5 yıldızlı otel yapılması, tatil köyü niteliğinde 12 adet bulgalow ev yapılması, kayak pist sayısının 4’ten 11’e, toplam 5 km olan pist uzunluğunu 17 km’ye çıkarılması bölgeye canlılık getirdi. Ordulular haftanın her günü yaylada kış mevsiminin tadını çıkarırken özellikle hafta sonları 7’den 70’e herkes kayak yapmanın ve kızakta kaymanın mutluluğunu yaşıyor.
Aybastı-Perşembe Yaylası, Mesudiye-Keyfalan Yaylası ve Akkuş-Argan Yaylası da her hafta sonu binlerce kişinin akınına uğruyor. Yaylalarda hafta sonları kayak ve kızak yarışmaları düzenleniyor.

“Bundan sonra kış mevsimini doya doya yaşayacağız”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da turizm denildiğinde akla 2.5-3 ay süren yaz dönemi hatırlandığını, oysa 4 mevsimin ayrı bir güzelliği olduğuna dikkat çekti. Güler, “Ordu’nun 4 mevsimi ayrı bir güzelliği barındırıyor. Ancak kışın kar yağdığında herkes evine çekiliyor. Ancak yabancı ülkelere bakıldığında herkes kar ve kış mevsiminin keyfini çıkarıyor. Bu sebeple biz de Ordu’da kış turizmini canlandırmak ve cazibesini arttırmak için çalışma başlattık. Başlattığımız çalışmalar meyvesini verdi ve her hafta sonu binlerce insan yaylalara akın ediyor, kayak yapıyor, kış turizminin keyfini çıkarıyor. Çambaşı Yaylası’ndaki bungalow evlere büyük ilgi var. Kış dönemi için rezervasyonlar doldu. Şimdi yaz dönemi için rezervasyon alıyoruz. Diğer yaylalarımıza olan ilginin artmasıyla yatırımcıları bu alanlara yönlendireceğiz. Ordu, bundan sonra kış mevsimini doyasıya yaşayan, kışın artık üşümekten korkmayan bir şehir olacaktır” dedi.

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