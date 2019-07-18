Ordu meclisi ‘nazım imar planı’nı iptal etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 20 Ekim 2016 tarihindeki meclis toplantısında kabul edilen ‘nazım imar planı’nı oy birliği ile iptal etti.

Bu karar ile son yıllarda Ordu ili gündemini meşgul eden, toplumda rahatsızlığa sebep olan, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygun olmayan yapılaşmaların imara esas işlemlerini durduruldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi tek gündemle toplandı. Toplantıda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bir önceki meclis oturumunda, Altınordu ilçesinde toplum bazında tepkiye sebep olan ve kamuoyu vicdanın rahatlatılması açısından bu yapıların imar haklarının durdurulması yönünde verdiği önergenin komisyon raporu tartışıldı.

Komisyon raporu: “Kişiye özel imar izinleri şehrin siluetini bozdu"

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu tarafından ortak hazırlanan raporda, 2016 yılında nazım imar planının kabul edilmesiyle imar ve inşaat izni verilen ve toplumda rahatsızlığa sebep olan Belde Evler, Migros arazisi, Durugöl Yeni Ordu Stadı yanındaki arazi, Kent Park, Zirve Kent yanındaki okul alanı, Kültür Sarayı’nın yanında yapılması planlanan otel, Karapınar Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi’nde ticaret alanlarının tüm imara esas işlemlerinin durdurulması gerektiği belirtildi.

Raporda, bahse konu alanlarda gerçekleşen yapılaşmaların plan bütünlüğünde bozulma meydana getirdiği, ileriye dönük telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olacağı, özellikle sahil kesiminde yüksek emsal oran ve yüksekliğinin serbest bırakılması kararlarının şehrin siluetini bozucu nitelikte olduğu, dolayısıyla bu yapılaşmaların kamu yarına ve planlama ilkelerine aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, 2016 yılında kabul edilen Nazım İmar Planı’nın meşru ve kabul edilebilir gerekçelerinin bulunmadığı, ayrıca şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, kamu yararına ve imar mevzuatına aykırı olduğu kanaatine varıldığı vurgulandı.