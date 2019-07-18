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Ordu meclisi ‘nazım imar planı’nı iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 20 Ekim 2016 tarihindeki meclis toplantısında kabul edilen ‘nazım imar planı’nı oy birliği ile iptal etti.Bu karar ile son yıllarda Ordu ili gündemini meşgul eden, toplumda rahatsızlığa sebep olan, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygun olmayan yapılaşmaların imara esas işlemlerini durduruldu.Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi tek gündemle toplandı.

Ordu meclisi ‘nazım imar planı’nı iptal etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 20 Ekim 2016 tarihindeki meclis toplantısında kabul edilen ‘nazım imar planı’nı oy birliği ile iptal etti.
Bu karar ile son yıllarda Ordu ili gündemini meşgul eden, toplumda rahatsızlığa sebep olan, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygun olmayan yapılaşmaların imara esas işlemlerini durduruldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi tek gündemle toplandı. Toplantıda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bir önceki meclis oturumunda, Altınordu ilçesinde toplum bazında tepkiye sebep olan ve kamuoyu vicdanın rahatlatılması açısından bu yapıların imar haklarının durdurulması yönünde verdiği önergenin komisyon raporu tartışıldı.

Komisyon raporu: “Kişiye özel imar izinleri şehrin siluetini bozdu"
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu tarafından ortak hazırlanan raporda, 2016 yılında nazım imar planının kabul edilmesiyle imar ve inşaat izni verilen ve toplumda rahatsızlığa sebep olan Belde Evler, Migros arazisi, Durugöl Yeni Ordu Stadı yanındaki arazi, Kent Park, Zirve Kent yanındaki okul alanı, Kültür Sarayı’nın yanında yapılması planlanan otel, Karapınar Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi’nde ticaret alanlarının tüm imara esas işlemlerinin durdurulması gerektiği belirtildi.
Raporda, bahse konu alanlarda gerçekleşen yapılaşmaların plan bütünlüğünde bozulma meydana getirdiği, ileriye dönük telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olacağı, özellikle sahil kesiminde yüksek emsal oran ve yüksekliğinin serbest bırakılması kararlarının şehrin siluetini bozucu nitelikte olduğu, dolayısıyla bu yapılaşmaların kamu yarına ve planlama ilkelerine aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekildi.
Raporda ayrıca, 2016 yılında kabul edilen Nazım İmar Planı’nın meşru ve kabul edilebilir gerekçelerinin bulunmadığı, ayrıca şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, kamu yararına ve imar mevzuatına aykırı olduğu kanaatine varıldığı vurgulandı.

Hilmi Güler: "Bizim için önemli olan Ordu halkının çıkarıdır"
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, komisyon raporlarının meclise okunmasının ardından bir konuşma yaptı. Güler, “Türkiye bir hukuk devletidir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olmasında kanunlar geçerli olacaktır. Biz burada kanunlara uygun şekilde hareket ediyoruz. Hak, hukuk, halkın vicdanı ve Ordu halkının çıkarları esastır. Biz burada Ordu halkının çıkarlarını birinci plana alıyoruz ve hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Burada temel olan Ordu’nun halkının çıkarları ve anayasal haklardır. Tabii ki bir harekete başlanınca bunun eksisi artısı her şeyi hesap ediliyor demektir. Bunların hepsini göze alarak cesaret ile bu işe giriyoruz. Ne olursa olsun bende yanlış yapıyorsam kendi yanlışımı getiririm ortaya. Milli menfaatlerimiz esastır. Anayasal hak ve hukuklar esastır. Bu çalışmaları bilerek ve bilinçli bir şekilde başlatıyoruz. Aslında ben bunu ilk gün gündeme getirebilirdim. Altına tek imzayı atarak getirebilirdim. Ama usulüne uygun hareket ettiğimiz içinde burada bir bütün halinde bu kararı almamız ve sizin de bunu memnuniyet ile karşılamanız bizim için anlamlıdır. Ben muhalefete de bütün üyelerimize ve çalışmaları yapan bütün arkadaşlarıma kamuoyunun hassasiyetine, sivil toplum örgütlerine, bütün partilerimize teşekkür ediyorum. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletin kılıcı ile düzelteceğiz. Burada esas olan Ordu halkının çıkarları üzerinedir” dedi.

Meclis oybirliği ile kabul etti
Güler bu konuşmasının ardından komisyon raporunu oylamaya sundu. Mecliste temsilcisi bulunan tüm partilerin üyeleri komisyon raporunu oybirliği ile kabul etti. Bu kararla birlikte Ordu ili gündemini meşgul eden, toplumda rahatsızlığa sebep olan, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygun olmayan ve sürekli sorgulanan yapılaşmaların imara esas işlemlerini durduruldu.
Oylamanın ardından tekrar bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bu önemli adımı inşallah diğer adımlar takip edecek, büyük bir şehir mimarisi içinde ekosistemi de göze alarak çağdaş bir kenti birlikte yapacağız. Taklit eden değil taklit edilen bir şehir olacağız” diye konuştu.

Ordu meclisi ‘nazım imar planı’nı iptal etti

Ordu meclisi ‘nazım imar planı’nı iptal etti

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