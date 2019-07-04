Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Ordu Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ordu, Giresun, Tokat ve Samsun'da sokak satıcılarına yönelik iki ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 29 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 59 gram kubar esrar, 140 gram kenevir tohumu, 56 sentetik uyuşturucu hap, 157 kök Hint keneviri ve 10 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği vurgulanarak, halktan alınan destekle uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

