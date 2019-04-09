Ordu merkezli 9 ilde kaçak hap operasyonu

Ordu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap sattıkları ileri sürülen 21 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın, internet sitesinden Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçların dışında olan ve yurda kaçak yollarla sokulan cinsel uyarıcı etkili ilaçları, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla sattığını ve kargo aracılığıyla naklettiğini belirledi.

Bunun üzerine Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Çorum, Giresun, Kocaeli, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 şüpheliye ait 27 ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, cinsel uyarıcı etkisi olan 24 bin 54 hap, krem ve jel ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

