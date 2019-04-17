Ordu merkezli iki ildeki uyuşturucu operasyonu

Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ordu ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin üç ay sürdürdüğü fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve hap ele geçirilmişti.

