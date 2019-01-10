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Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 20:03 | Son Güncelleme

Ordu ve Giresun'da gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı

Ordu ve Giresun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal eden ve ticaretini yaptıkları tespit edilen 30 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ordu ve Giresun'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edildi.

Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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30 gözaltı ordu silah kaçakçılığı operasyonu

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