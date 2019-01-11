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Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi

Ordu ve Giresun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i emniyetten serbest bırakılırken diğerleri ise Ordu Adliyesine sevk edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edilmişti.

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adliye ordu silah kaçakçılığı operasyonu

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