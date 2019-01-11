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Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:55 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Ordu ve Giresun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesine sevk edilen ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla 1'i de şartsız salıverildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edilmişti.

Kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 15'i emniyetten serbest bırakılmıştı.

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
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