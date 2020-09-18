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Ordu merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesi merkezli başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüphelinden 10’u tutuklandı.Fatsa ilçesi dahilinde tüm uyuşturucu madde kullanımının engellenmesine yönelik mücadele çerçevesinde, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile başlatılan operasyon doğrultusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, temin ve aracılık etmek suçlarından Ordu, Samsun, İstanbul illerinden toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ordu’nun Fatsa ilçesi merkezli başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüphelinden 10’u tutuklandı.
Fatsa ilçesi dahilinde tüm uyuşturucu madde kullanımının engellenmesine yönelik mücadele çerçevesinde, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile başlatılan operasyon doğrultusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, temin ve aracılık etmek suçlarından Ordu, Samsun, İstanbul illerinden toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanıp cezaevine gönderilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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