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Ordu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli

26.11.2024 18:23
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Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ordu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 27 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerimizin tamamında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı ve Divantürk Mahallesi'nde bulunan okulları ile Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, Ünye İlçemizin Pelitliyatak Mahallesi’nde bulunan okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 27 Kasım 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu tatil eğitim
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