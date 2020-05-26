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Ordu'nun Çambaşı Yaylası Ramazan Bayramı'nda sessiz

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz bir Ramazan Bayramı geçiren Ordu'nun Çambaşı Yaylası doğal güzelliği ile görenleri mest ediyor.

Bozulmamış doğasıyla dört mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Çambaşı Yaylası, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğini koruyor.

Kabadüz İlçe Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nın her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek "2 bin rakımlı yayla son aylarda en sessiz günlerini yaşıyor." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Çambaşı Yaylası'nın bu Ramazan Bayramı'nı da sessiz geçirdiğini belirten Kaya, yaylada sadece besicilerin olduğunu aktardı.

Kaya, "İnşallah yaşanan bu sürecin ardından vatandaşlarımız ve turistler Çambaşı Yaylası'na gelerek burada mutlu şekilde gezecek, temiz havanın tadını çıkaracaklar. Diledikleri gibi piknik yapabilecekler." diye konuştu.

Kaya, normalleşme süreciyle birlikte yaylada ziyaretçi ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti. (AA)

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