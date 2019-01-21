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Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık AK Parti'den istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 22:42 | Son Güncelleme

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi üzerine AK Parti'den istifa etti.

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık AK Parti'den istifa etti

İstifasını İlküvez Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek paylaşan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, "Yaklaşık 16 yıldır bu hizmet eden kardeşiniz olarak sizlerle birlikte Çaybaşı'nı yönetmeye talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi ve saygım ömür boyu sürecektir. Bundan sonraki süreçte vatandaşımın emrinde olmaya devam edeceğim. AK Parti'den istifa ettiğimi sizlere söylemek istiyorum. İnşallah yeni dönemde herkesi yeni bir Çaybaşı bekliyor. Sizler bitti demeden hizmet aşkı bitmeyecek. Bundan sonraki süreçte de tüm siyasi partilere gönül veren yoldaşlarımızla beraber yeni bir başlangıç vakti olacaktır. Yeni bir başlangıçta kapı kapı dolaşmaya ve komşu akrabalarımızı ikna etmek için çalışacağız. Sizler bu kardeşinizi tekrar görmek istiyorsanız bizler de sizlerle beraber yeni bir Çaybaşı demek istiyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
partici değilim ama seçilmeyince istifa edenleri ağaçtaki çürük elmaya benzetiyorum düşün bakalım
Sanki babasının çiftliği 16 yıl yemiş kaymağı aday gösteriş meyince de istifa aferin.Bölgelerini kapıdan içeri sokmıycan.
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