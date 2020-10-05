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Ordu'nun yeni cazibesi Hoynat Adası oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olma özelliği taşıyor. Şimdilerde kuşlar kadar insanların da cazibe merkezi haline gelen Hoynat Adası, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Ordu'nun yeni cazibesi Hoynat Adası oldu!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmaları ile Hoynat Adası’nın cazibesinin artırıldığını söyledi. Başkan Güler, “Ordu’muzun her tarafı çok güzel. Daha önce yaptığımız tespitler ve planlama sonrası çalışmalara başlamıştık. Gelinen noktada sakin şehir Perşembe ilçemiz yeni bir cazibe merkezi daha kazandı. Buraya gelen vatandaşlarımız modern bir alanda hem zamanlarını geçiriyor hem de ada üzerinde bulunan kuşları dürbünler sayesinde daha yakından görme fırsatı elde ediyorlar. Burası muhteşem bir yer oldu. Buna benzer yerler İtalya ve Fransa sahillerinde de var, ancak burası oralardan daha güzel. Daha önce söylediğimiz gibi biz ne dediysek ne söz verdiysek yerine getiriyor ve getirmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla, Ordu’nun her yerini bir oya gibi işleyerek hem halkımızın hizmetine hem de alternatif bir gelir kaynağı haline getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

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İHA

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