HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi

Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi

24.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Altınordu ilçesi sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe, 22 ilden 410 sporcu katıldı.

Sporcular, dün başlayan organizasyon çerçevesinde farklı kategorilerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti.

Parkuru ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, karışık bayrak yarışının startını vererek, sporculara başarılar diledi.

Etkinlik, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un Avusturya kampıTrabzonspor'un Avusturya kampı
Bir ilin kâbusu oldu! Acı haber geldi: İlk ölümBir ilin kâbusu oldu! Acı haber geldi: İlk ölüm
Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!
Anahtar Kelimeler:
türkiye triatlon federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Katil enişte, aileyi böyle teselli etmeye çalışmış

Katil enişte, aileyi böyle teselli etmeye çalışmış

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.