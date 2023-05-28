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  4. ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Ordu seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranı

ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Ordu seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranı

27.05.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Peki, Ordu seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? İşte Ordu seçim sonuçları ile Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranı ekranı...

ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Ordu seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranı

Ordu seçim sonuçları canlı takip ekranı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. 28 Mayıs Ordu seçim sonuçları bu sayfalarda yer alacak. Ordu seçim sonuçları canlı takip ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ORDU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Ordu seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

seçim-sonuçları

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI


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