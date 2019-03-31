ORDU SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.174Toplam Seçmen : 581.656Açılan Sandık : 1.326Açılan Sandık Oranı : % 60,99Kullanılan Oy : 294.451Geçerli Oy : 284.062Katılım Oranı : % 83,69
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 56,25159.771SAADET PARTİSİİDRİS NAİM ŞAHİN% 25,773.013CHPMUSTAFA ADIGÜZEL% 1645.458DİĞER% 1,393.946DSPAYDIN ERGÜN% 0,18499BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,14390DPERCAN GÜNDÜZ% 0,14386VATAN PARTİSİKEMAL SÜMBÜL% 0,11310TKPVOLKAN ATILGAN% 0,08227MURAT İSLAMMURAT İSLAM% 0,0262* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 92,94Katılım Oranı : % 80,36
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİSA DEMİRCİ% 59,288.046CHPBAYRAM GÖRÜR% 29,94.058DİĞER% 7,721.048SAADET PARTİSİHARUN USTAOĞLU% 2,87390BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,2230ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 39,01Katılım Oranı : % 88,35
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAŞKIN TÖREN% 49,9422.615CHPBİROL YILMAZ% 40,9818.559SAADET PARTİSİHALUK ŞENSOY% 6,332.868DİĞER% 1,93874DSPKEZBAN SÖNMEZ% 0,42190BTPAHMET KAHVECİ% 0,1672VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,1463YENER TURANYENER TURAN% 0,144AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 66,67Katılım Oranı : % 83,35
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBEYTULLAH GEÇTAN% 56,695.241CHPÖZDİLEK AYDOĞAN% 29,322.711İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 7,34679DİĞER% 5,3490SAADET PARTİSİBAYRAM GÜNDOĞAR% 0,9487BTPERDAL GÜNYELİ% 0,437ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 84,62Katılım Oranı : % 86,62
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMAHMUT AYPARÇASI% 54,133.778CHPAHMET KESİK% 32,72.282İYİ PARTİAHMET ÖZCAN% 6,08424BBPMESUT TÜRKELİ% 3,81266SAADET PARTİSİSEZGİN ÖZKAN% 3,21224BTPYUSUF KORKMAZ% 0,075ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 97,67Katılım Oranı : % 85,1
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAHMET TÜRE% 68,26.413BBPCEMALİTTİN KÖPRÜ% 25,452.393SAADET PARTİSİMEHMET KARA% 2,68252CHPOSMAN ÖZTÜRK% 1,75165DİĞER% 0,9892BTPŞAHİN GÜL% 0,9488ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 52,27Katılım Oranı : % 92,43
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHÜSEYİN SEMİZ% 68,993.010BBPİSMET YANIK% 23,031.005SAADET PARTİSİAYDIN ARSLAN% 2,8122CHPENVER KANDEMİR% 2,57112DİĞER% 2,34102BTPKENAN EKİM% 0,2812FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 72,15Katılım Oranı : % 79,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 60,4229.300CHPAHMET CANBAZ% 28,8313.981SAADET PARTİSİHÜSEYİN AKOT% 7,723.742BBPFATMA YÜMLÜ% 2,04989DİĞER% 0,47226DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,22105DPTARIK ORHAN% 0,1889BTPMUHARREM ÇAMAŞ% 0,1259GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 96,43Katılım Oranı : % 76,75
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 59,3710.507CHPCENGİZ SARIYER% 39,947.068SAADET PARTİSİİSMAİL TOK% 0,59105BTPERGİN İLHAN% 0,0611DİĞER% 0,047GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 86,42
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPULAŞ TEPE% 50,53.316AK PARTİTALİP ŞEN% 48,463.182DİĞER% 0,5335SAADET PARTİSİHALİL CEBECİ% 0,533GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 62,26Katılım Oranı : % 86,14
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAŞAR ŞAHİN% 53,494.099CHPİSA YAZICI% 45,943.520SAADET PARTİSİKERİM ÇALIŞKAN% 0,538BTPHAYDAR YÜCEL% 0,054DİĞER% 0,032İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 51,72Katılım Oranı : % 87,65
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPOSMAN KAYGI% 70,933.646CHPMUSTAFA KAYNAR% 22,331.148SAADET PARTİSİEROL KIŞLA% 4,42227DİĞER% 1,3469BBPOSMAN ÖZKAN% 0,7237BTPMUAMMER BELEN% 0,2513KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 86,71
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYENER KAYA% 68,324.751İYİ PARTİMEHMET YILMAZ% 28,962.014SAADET PARTİSİMURAT GÜZELKAYA% 1,44100DSPERBAY ÇEKÜÇ% 0,4733DİĞER% 0,4330BTPBÜLENT ÇELİK% 0,2316VATAN PARTİSİDEMİR ALİ KAYA% 0,1410KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 32,43Katılım Oranı : % 85,48
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP YILMAZ% 54,961.336İYİ PARTİSERDAL ÇATANAK% 42,991.045SAADET PARTİSİÜZEYİR COŞKUN% 1,7743BTPEMRAH KARAKOÇ% 0,297KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 92,59Katılım Oranı : % 78,15
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİTUNCAY KİRAZ% 55,99.255BBPMUHİTTİN AÇICI% 43,677.230SAADET PARTİSİHASAN SUBAŞI% 0,2745İYİ PARTİADEM GEDİŞ% 0,116BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,046DSPVEYSEL ARAÇ% 0,024KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 61,54Katılım Oranı : % 84,16
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF YALÇUVA% 75,918.948CHPOSMAN CAYAK% 16,811.981SAADET PARTİSİMEHMET DİZEK% 6,98823BTPSERHAT KAYA% 0,335DİĞER% 0,011MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 62,24Katılım Oranı : % 67,5
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİSA GÜL% 69,775.811CHPYAVUZ EKŞİ% 21,661.804SAADET PARTİSİHAMİT TAŞKIN ERDOĞAN% 5,29441BBPMURAT ŞAHİN% 2,17181DİĞER% 0,9882BTPORHAN KOÇ% 0,1210PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 70,59Katılım Oranı : % 79,63
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA SAYIM TANDOĞAN% 53,517.930CHPATA ALKAN% 42,96.358SAADET PARTİSİÖMER ÖZBÜTÜN% 2,44362TAYLAN İSKENDERTAYLAN İSKENDER% 0,5277BTPAYTEKİN KILIÇ% 0,2537VATAN PARTİSİYUSUF KIRMIZI% 0,2131DSPGÜVEN GÜNİNDİ% 0,1623DİĞER% 0,011ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 51,14Katılım Oranı : % 82,76
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİSA TÜRKCAN% 59,085.686CHPKANİ ERGÜN% 21,192.040ALPARSLAN ÇALIŞKANALPARSLAN ÇALIŞKAN% 16,561.594SAADET PARTİSİÜMİT AKDENİZ% 1,83176NAZMİ GENÇNAZMİ GENÇ% 1,0197BTPYASİN ÖZEN% 0,2625VATAN PARTİSİİSMAİL KÜÇÜKKARAHAN% 0,077ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 56,16Katılım Oranı : % 82,55
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 56,7623.445SAADET PARTİSİVEYSEL İLHAN% 21,979.074İYİ PARTİBERKAY TORUNOĞLU% 17,667.295DİĞER% 2,2908BBPYUNUS ZOR% 0,96395DSPFATİH GÜNİNDİ% 0,2394BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,1458VATAN PARTİSİALİ FURTUNA% 0,0833

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