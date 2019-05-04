Ordu tost ekmeğinin ünü sınırları aştı

Fırın işletmecisi Zafer Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile mesleğinde özellikle son 20 yıldır Ordu tost ekmeğine yoğunlaştıklarını belirterek, "Bu tost ekmeği gerek büyüklüğü gerek tadı ve lezzeti, özel çektirdiğimiz unu, katkısız olması ve fındık ateşinde yavaş yavaş pişmesiyle gerçekten Türkiye'de tanınmaya başlandı. Tost ekmeklerimize fazla talep oluştu." dedi.

Büyükşehirler başta olmak üzere 15 şehre tost ekmeği gönderdiklerini anlatan Koç, "Aslında daha da fazla talep var ama yetiştiremiyoruz. Türkiye'nin doğusundan batısına tanınmaya başladı. Bu tost ekmeği insanlara ilginç geliyor. Böylece şehrimizi de tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Koç, söz konusu ekmeğin geçmişte de tanındığını ancak özellikle son 4-5 senedir tanınırlığının arttığını vurgulayarak, "Yurt dışından bile talep oluyor, yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor. Elimizden geldiğince kentimizin lezzetini tanıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fırında 7 kişi çalıştığını ifade eden Koç, ekmeğe yazın, kış aylarından daha fazla talep olduğunu söyledi.

- Ekmeğin raf ömrü uzun

Tost ekmeğinin serin ortamda muhafaza edilmesi gerektiğini aktaran Koç, "Yaklaşık 7 ila 20 gün boyunca muhafaza edilebiliyor. Tabii bu, muhafaza ettiğiniz koşullara bağlı. Biz daha çok buzdolabında saklanılmasını tavsiye ediyoruz. İçerisinde katkı maddesi olmadığı için dış koşullarda nem ve güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor." dedi.